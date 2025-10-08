Работы в Ростовской филармонии заморозили после проверки комитета по охране наследия

Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области 28 августа остановил капремонт в Ростовской государственной филармонии после выездного обследования здания.Проверку инициировали после получения сведений о начале ремонтных работ в учреждении. Рабочие прекратили деятельность в конце августа. Об этом сообщает телеканал «Дон-24».

Согласно опубликованной информации, при включении филармонии в перечень выявленных объектов культурного наследия потребуется доработка проектной документации. Строительные работы возобновят только в случае отказа во включении здания в этот перечень.

В администрации филармонии пояснили: «После получения предписания никакие работы на объекте не велись. До 28 августа подрядчик успел завезти стройматериалы, установить ограждение и частично выполнить демонтаж во внутренних помещениях крыла малого зала».

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что Ростовской государственной филармонии отказали в получении статуса объекта культурного наследия.

Валентина Любашенко