В Георгиевском округе в ДТП с тремя автомобилями пострадал водитель «Газели»

В Георгиевском округе на трассе «Пятигорск – Георгиевск» накануне днем, 7 октября, водитель грузовой «Газели» допустил столкновение с тремя автомобилями. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю

По предварительным данным, 29-летний житель Советского округа нарушил правила расположения транспортных средств на проезжей части и врезался с автомобилями Volkswagen, Peugeot и Lada Granta. В результате столкновения «Газель» загорелась. Водителя грузовика с травмами доставили в больницу Георгиевска. Установлено, что мужчина имеет стаж вождения 10 лет и только за последние два года привлекался к административной ответственности 40 раз.

Константин Соловьев