Сбежавшие на Урале осужденные до последнего дня являлись на все заседания суда

В Алапаевске (Свердловская область) сбежавшим от суда обвиняемым в изнасиловании несовершеннолетней Александру Шаньгину и Александру Быкову была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Шаньгин и Быков до последнего дня являлись на каждое судебное заседание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В пресс-службе отметили, что меру следователь избрал самостоятельно и не обращался в суд с ходатайством об ее изменении. Без инициативы гособвинителя в судебном процессе суд не может ужесточать меру пресечения, если подсудимые не нарушают установленных ограничений.

Накануне Алапаевский городской суд объявил в розыск двух подсудимых. Шаньгин обвиняется по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ и п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ, Быков — по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ. Одному суд назначил 11 лет и шесть месяцев колонии строгого режима, второму — 10 лет. На оглашение приговора они не явились. Адвокат потерпевшей Сергей Самков рассказал, что осужденных не арестовывали, несмотря на ранние судимости, а статья подразумевает меру пресечения в виде помещения в СИЗО.

Ирина Пичурина