Следствие начало проверку после гибели на пожаре в Саратове местного жителя

Следствие приступило к процессуальной проверке по факту гибели на пожаре в Саратове местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Пожар произошел в квартире дома по улице Ламповой в Саратове накануне, 7 октября. Согласно предварительным сведениям, причиной случившегося стало неосторожное обращение с огнем при курении.

В результате пожара погиб 42-летний мужчина. Он проживал в квартире один. С экстренными службами связались соседи, которые обратили внимание на задымление.

Павел Фролов