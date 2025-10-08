В Ростове представили полнометражный документальный фильм «Народные мстители»

В киноцентре «Горизонт» в Ростове-на-Дону состоялся показ полнометражного документального фильма «Народные мстители», созданного творческой группой компании «МедиаЮг». Сценарист и руководитель проекта — Сергей Кисин, а режиссером стал тележурналист, создатель проекта «Люди» Святослав Гордин.

Картину создали в рамках одноименного российско-белорусского проекта об истории партизанского движения. Мультимедийный проект поддержал Президентский фонд культурных инициатив.

По словам Сергея Кисина, лента «Народные мстители» рассказывает об истории партизанского движения в нашей стране с глубокой древности и до середины ХХ века. Съемки фильма проходили в памятных и знаковых местах: в смоленских, брянских, белорусских лесах, на Бородинском поле, в Хатыни, в музее Победы на Поклонной горе в Москве, в музее Великой Отечественной войны в Минске, в усадьбе организатора первого партизанского отряда Отечественной войны 1812 года.

«К созданию фильма были привлечены ученые, историки, ветераны, ведущие музеи России и Беларуси, деятели науки и культуры. Авторы проекта считают, что партизанское движение в нашей стране незаслуженно подзабыто. Героев-партизан, которых раньше знали наперечет и в лицо, ныне помнит только старое поколение. Одной из наших задач было в юбилейный год побудить молодежь вспомнить о своих тогдашних сверстниках. О тех, кто в годину тяжких испытаний не прятался за спинами других, не бежал от опасности, а грудью встретил врага и собственной спиной закрыл свое Отечество»,— рассказал автор сценария и руководитель проекта.

