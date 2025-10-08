Воздушные потоки с юга удержат тепло в Петербурге с приходом циклона 8 октября

В среду, 8 октября, на метеоусловия Санкт-Петербурга начнет влиять передняя часть циклона, выходящего на север Скандинавии. Он сохранит в атмосфере потоки южных румбов, которые несут довольно теплые воздушные массы, прогнозирует ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Небо начнут постепенно затягивать плотные облака, но до осадков сегодня дело не дойдет, утверждает синоптик.

Воздух прогреется до +14…+16 градусов в Северной столице и до +11…+16 градусов в Ленинградской области. Ветер южный 4-9 м/с. Атмосферное давление упадет до 763 мм рт. ст., что выше нормы.

В четверг, 9 октября, местами небольшие дожди, столбики термометров покажут +6…+8 градусов ночью и +12…+14 градусов днем.

Артемий Чулков