Саратовские аграрии получат 120 млн за пострадавшие от миграции сайгаков посевы

Прокуратура Саратовской области защитила права сельскохозяйственных производителей региона, чьи посевы пострадали от миграции сайгаков. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура Саратовской области выяснила, что в Александрово-Гайском, Дергачевском, Новоузенском, Озинском и Питерском районах с 2013 года наблюдается массовая миграция сайгаков. В этом году этих животных насчитывалось уже 1 млн. Сайгаки уничтожили посевы сельскохозяйственных культур и загрязнили водоемы. По данным регионального минсельхоза, аграриям причинен ущерб на сумму более 120 млн руб.

Как установила прокуратура, власти Саратовской области не определили порядок компенсации ущерба. Надзорное ведомство направило губернатору Роману Бусаргину соответствующую информацию. После ее рассмотрения региональное правительство приняло постановления № 754-П и № 755-П, в соответствии с которыми аграриям возместят затраты на производство сельскохозяйственных культур и содержание животных в размере 120,9 млн руб.

Павел Фролов