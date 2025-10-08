Проезд по трассе «Кола» перекроют на 45 минут из-за разводки моста 8 октября

В среду, 8 октября, с 10:00 до 10:45 на 40-м километре федеральной трассы Р-21 «Кола» в Ленинградской области будет полностью перекрыто движение. Ограничения связаны с разводкой моста через Неву, сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Мероприятия нужны для прохода вниз по реке теплохода «Северянка» с максимальным габаритом по высоте 22,5 м. Мост разведут только если скорость ветра не превысит 15 м/с.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в ночь с 8 на 9 октября из-за дорожных работ перекроют три участка ЗСД.

Артемий Чулков