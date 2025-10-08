Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Каспийске на 60 суток приостановили работу цеха по переработке шкур

Кировский районный суд Махачкалы приостановил на 60 суток работу цеха по выделке овчины в Каспийске. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по республике Дагестан.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В ходе проверки выяснилось, что на предприятии не было очистных сооружений, промышленные стоки сбрасывались в акваторию Каспийского моря. Нарушения выявили и в обращении с отходами. Сам цех и территория контейнерной площадки для сбора ТКО содержались в антисанитарных условиях.

Решение суда направлено судебным приставам для исполнения.

Мария Хоперская

