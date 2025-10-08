Работу аэропорта Нижневартовска высоко оценили при посадке самолета Air China

Китайская авиакомпания Air China высоко оценила работу аэропорта Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра), который в августе принял экстренную посадку рейса Лондон — Пекин. Благодарственное письмо с подписью главы московского представительства Air China Вана Чжэнфэна аэропорт опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Руководство компании выразило признательность всем службам аэропорта, которые оперативно приняли самолет Boeing-777-300 и обеспечили комфортное размещение всех пассажиров и членов экипажа, обеспечив их водой, горячей пищей и спальными принадлежностями, а также за сотрудничество в отправлении их резервным бортом в тот же вечер. Компания также отметила слаженную работу таможенной и пограничной служб и поблагодарила администрацию Нижневартовска, подчеркнув, что у всех пассажиров остались самые приятные впечатления.

Напомним, утром 26 августа самолет Air China совершил экстренную посадку в ХМАО из-за неисправности одного из двигателей. Экипаж принял решение сесть на запасной аэродром в России — российские диспетчеры предоставили информацию о ближайших запасных аэродромах, способных принять самолет, экипаж выбрал аэродром в Нижневартовске. На борту находились 266 человек, они провели в аэропорту Нижневартовска около 13 часов и улетели на резервном борту. После этого ремонтом неисправного двигателя занялись сотрудники Тюменской таможни.

Ирина Пичурина