На рекультивацию полигонов ТБО в Ростове и Новочеркасске выделили 215 млн рублей

Биологическую рекультивацию полигонов твердых бытовых отходов (ТБО) в Ростове-на-Дону и Новочеркасске оценили в 215 млн руб. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области.

В Ростове-на-Дону на эти цели выделили 131,2 млн руб. Деньги направят из бюджета города. Специалисты проведут биорекультивацию полигона в Северо-Западной промзоне. На объекте уже уложили биоматы и внесли удобрения. В ходе работ планируется уход за растительным покровом, покос травы и обезвреживание свалочного биогаза. Для этого на полигоне установили три газосжигательные установки, газодренажные колодцы, скважины и систему транспортировки газа. Срок рекультивации — три года.

В Новочеркасске рекультивацию оценили в 84,47 млн руб. Работы включают подготовку почвы, укладку биоматов, посев трав и последующий уход за зелеными насаждениями. Общий срок рекультивации составит четыре года.

Мария Хоперская