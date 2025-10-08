Полиция Петербурга и страховая компания выявили группу автомошенников в СЗФО

Сотрудники ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по инициативе «Страхового дома ВСК» пресекли деятельность группы автомошенников, орудовавшей в Северо-Западном федеральном округе. Об этом сообщили в пресс-службе страховой компании.

Преступная группа численностью более 50 человек, костяк которой составляли жители Мурманской области, занималась инсценировкой ДТП для получения страховых выплат по КАСКО. Всего успели организовать 300 «фальшивых» аварий, общий ущерб по которым превысил 200 млн рублей.

Правоохранители задержали лидеров и активных участников ОПГ, изъяли 17 автомобилей, крупные суммы незаконно заработанных денег, а также «черную бухгалтерию» с описанием схем и действий мошенников.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге полиция задержала предполагаемых организаторов афер с ОСАГО.