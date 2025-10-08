Глава СКР хочет знать, почему волгоградец не получает лекарства бесплатно

И.о. руководителя волгоградского следственного управления Дмитрий Буравцов по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина доложит о ходе проверки в связи с обращением жительницы Волгоградской области о необеспечении ее отца лекарствами. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Жительница Волгоградской области в обращении к господину Бастрыкину, опубликованному в СМИ, ранее рассказала, что с февраля этого года ее отец вынужден на свои деньги покупать дорогостоящий курс таблеток. Родитель страдает тяжелым заболеванием.

Автор обращения отметила, что лекарства должны предоставлять отцу бесплатно. Следственные органы регионального подразделения СКР проводят проверку по статье о халатности (ст. 293 УК РФ).

Павел Фролов