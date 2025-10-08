В Ставрополе 18-летний автомобилист погиб в ДТП

В Ставрополе в ДТП погиб 18-летний автомобилист, еще два человека пострадали. Авария случилась ночью 8 октября на улице Доваторцев, сообщили в госавтоинспекции по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Приора» слишком разогнался на пустой дороге, из-за чего потерял управление. Машина сначала врезалась в бордюр, а затем в кирпичное ограждение частного дома.

В результате сам водитель погиб до приезда скорой помощи, а 16-летнего и 19-летнего пассажиров госпитализировали.

Водитель «Лады Приоры» получил права три месяца назад. За это время его семь раз привлеки к административной ответственности за нарушение ПДД.

Детали аварии устанавливаются.

Мария Хоперская