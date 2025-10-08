Индекс промпроизводства в Тюменской области составил 95,9% в первом полугодии

По итогам периода с января по июнь 2025 года индекс промышленного производства в Тюменской области составил 95,9% относительно января-июня прошлого года, сообщили в правительстве региона.

Отрицательная динамика наблюдалась в производстве кокса и нефтепродуктов, пищевых продуктов, резиновых и пластмассовых изделий, химических веществ и продуктов. Положительная динамика зафиксирована в производстве и ремонте машин, прочего транспорта и оборудования, производстве компьютеров, электронных и оптических изделий, а также текстиля.

Объем строительных работ в первом полугодии составил 118,6 млрд руб., введено 1 189,2 тыс. кв. метров жилья.

Уровень безработицы в апреле-июне был 1,8%, среднемесячная номинальная начисленная зарплата — 89,6 тыс. руб. За полгода тюменцы купили товаров на 342 млрд руб., на душу населения реализовано товаров на сумму 211 тыс. руб. — по этому показателю Тюменская область находится на 15 месте в РФ.

Кроме того, объем инвестиций в регион в первом полугодии составил 208,3 млрд руб.

Ирина Пичурина