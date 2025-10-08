В Волгограде в ДТП погибли пожилые водитель и пассажир легковушки

В ДТП в Красноармейском районе Волгограда погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.

Дорожная авария произошла примерно в 18:40 накануне, 7 октября, в районе СНТ «Якорь». Там столкнулись автомобили «Лада Гранта» и «Тойота Камри».

В результате ДТП на месте погиб 79-летний водитель «Гранты», в медучреждении скончалась 78-летняя пассажирка этого транспортного средства. Помощь медиков потребовалась четырехлетней пассажирке «Камри».

Прокуратура Волгоградской области поставила на контроль ход процессуальной проверки, которую проводит по данному факту следствие. Надзорное ведомство проверит законность принятого по итогам проверочных мероприятий решения.

Павел Фролов