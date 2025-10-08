Курганца подозревают в фиктивной регистрации десяти иностранцев

Сотрудники УМВД России по Курганской области возбудили уголовное дело в отношении 67-летнего жителя регионального центра. Его подозревают в фиктивной регистрации десяти мигрантов (ст. 322.3 УК РФ), сообщает пресс-служба областного полицейского главка.

По версии следствия, в феврале этого года горожанин, владеющий частным домом в Кургане, фиктивно поставил на учет иностранцев, за что те ему заплатили. Однако полицейские установили, что условия в доме не подходят для проживания, и мигранты не пребывали в помещении. Иностранных граждан сняли с учета.

В отношении фигуранта суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Виталина Ярховска