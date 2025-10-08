Эсеры топят за суд

В региональном отделении партии «Справедливая Россия — За правду» заявили о начале судебных тяжб с АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» из-за потопа в подвале своего офиса. Ответчик переадресовывает претензии в адрес страховой. Представители «Теплосети» заявили, что неоднократно предлагали эсерам пойти за компенсацией в АО «Согаз». Однако обращения туда так и не последовало. Страховщик будет привлечен к участию в деле. Юристы полагают, что партия поступает нелогично, но имеет на то право, хотя результат дела предсказуем. «Теплосеть» же в ходе суда может оспорить свою вину или сократить размер заявленных требований.

Иск против АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» был принят к производству Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области 5 августа 2025 года из-за затопления подвала регионального отделения партии на Серпуховской улице, 20, сообщили в пресс-службе местных эсеров. СРЗП через суд требует от «Теплосети» возместить 465 тыс. рублей ущерба и 28 тыс. рублей госпошлины. Из заявления партии следует, что после прорыва труб горячая вода залила подвал помещения, где находятся и реготделение, и приемная депутата Госдумы Елены Драпенко. Из-за горячей воды в помещении поднялся пар и сильная влажность повредила стены и потолок. В пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» «Ъ-СПб» сообщили, что предположительно ущерб был причинен 30 июля 2024 года.

Как уточнили в пресс-службе «Справедливой России — За правду», ситуация была не единичная. Раз в несколько месяцев в их офисе поднимался пар, который привел к тому, что поверхности в подвале начали покрываться плесенью. Это партия устраняла за свой счет, параллельно обращаясь к представителям «Теплосети». Последние требования эсеров, по словам партийцев, не выполнили, в связи с чем в СРЗП решили обратиться в суд.

На момент инцидента «Теплосеть» была застрахована от гражданской ответственности в АО «Согаз», уточнили в пресс-службе организации, это означает, что если они причинят вред, то страховая покроет убытки. Сумма, которую требует партия (465 тыс. рублей), не превышает лимит страхового покрытия, равный миллиону рублей. В «Теплосети» подчеркивают, что, несмотря на наличие страховки и уведомления о ней, партия все равно подала иск в суд, но на момент 7 октября 2025 года так и не обратилась в страховую компанию для получения возмещения ущерба. 25 сентября 2025 года суд принял решение привлечь к участию в деле АО «Согаз».

Заседание по иску о компенсации ущерба пройдет 19 ноября в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленобласти. В качестве третьих лиц привлечены ООО «Жилкомсервис Адмиралтейского района» и ООО «Современные инженерные системы».

По словам представителя организации, они уведомляли партию о необходимости связаться со страховщиком, более того, и «Согаз» также отправлял уведомление в реготделение. В «Теплосети» настаивают, что в СРЗП могли связаться с АО и решить вопрос покрытия причиненного вреда в досудебном порядке.

Юристы, опрошенные «Ъ-СПб», подчеркивают, что в России существует ФЗ об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на нем. Под его действие попадают и эксплуатанты теплосетей, который обязаны застраховать свою ответственность.

Закон устанавливает специальный правовой режим для случаев причинения вреда в результате аварий на таких объектах, и в этом случае предусмотрен прямой механизм обращения потерпевших к страховщику, отмечает судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев. По его словам, партия могла напрямую обратиться в «Согаз» с требованием о выплате страхового возмещения, не подавая иска.

«В целом партия не имеет прямого ограничения в своем выборе по обращению в результате причинения вреда не к страховщику (хотя это логично), а непосредственно к причинителю вреда, но в этом случае в судебном порядке необходимо будет доказывать причинно-следственную связь — почему именно был нанесен ущерб и какова степень вины здесь эксплуатанта»,— говорит господин Терентьев. То есть партия будет доказывать сам факт затопления и его связь с деятельностью «Теплосети», ответчик же вправе ссылаться на наличие страхового покрытия и необходимость первоочередного обращения к страховщику. Кроме того, добавляет эксперт, организация также может оспорить размер заявленных требований или свою вину в произошедшем. Исход дела, между тем, предсказуем: если иск удовлетворят, деньги взыщут или со страховщика, или с «Теплосети».

Полина Пучкова