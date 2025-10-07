Альфа-банк провел масштабный образовательный саммит «Альфа-Будущее». Целью ставится развитие талантливой молодежи и преподавателей, улучшение инфраструктуры учебных заведений и внедрение передовых образовательных технологий. Платформа объединяет более 3 млн студентов и 300 вузов по всей стране. Как подчеркнул член правления и HR-директор Альфа-банка Марат Исмагулов, «наши учебные программы, например, сетевая финтех-магистратура, запущенная совместно с Высшей школой экономики, востребована у молодого поколения. Совместно с ведущими вузами страны мы создаем новое поколение специалистов, формируя будущее финтеха». В прошлом году в Альфа-банк пришли на стажировку и практику более 2,5 тыс. студентов. В этом году будет еще больше.

Производитель китайских автомобилей Dongfeng отзовет в России 12,5 тыс. тягачей, проданных с января 2023 года по май 2025-го. Причиной стали проблемы с ремнем безопасности. Надетый ремень не регулируется автоматически из-за неправильной установки компонента ремня безопасности.

Юникредит-банк и Райффайзенбанк сохранили статус системно значимых в РФ. Всего в утвержденный Банком России перечень вошли 12 организций, из новых — банк «ДОМ. РФ».