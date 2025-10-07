«МегаФон» в партнерстве с онлайн-ритейлером «Самокат» запустил бесплатную быструю доставку своих сим-карт: теперь получить их можно будет в срок от 15 минут с момента оформления в интернет-магазине оператора. По словам директора департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Вадима Зимина, среди пользователей существует огромный запрос на экспресс-доставку товаров. Новая услуга доступна в 129 городах России. Кроме интернет-магазина «МегаФона», заказать сим-карты можно и в самом онлайн-сервисе «Самокат».

Банк ВТБ совместно с учеными МГУ разработает «этического цензора» для контроля ИИ-помощников. Эта модель будет проверять ответы других нейросетей в цифровых сервисах, рассказал «Ведомостям» зампред правления ВТБ Вадим Кулик. По словам руководителя лаборатории Института ИИ МГУ Константина Воронцова, модель сможет классифицировать десятки возможных типов галлюцинаций, фактических ошибок, некорректности и токсичности.

Минэкономразвития разработало проект правил проверки продавцов и карточек товаров на цифровых платформах (например, Ozon, Wildberries). Об этом узнал Forbes. Правила должны стать подзаконным актом к закону о платформенной экономике. Предполагается, что поставщики товаров и услуг на платформах будут заполнять специальные формы, указывая информацию о себе (для регистрации) и отдельно по товарам, которую цифровые платформы должны будут сверять с соответствующими реестрами.