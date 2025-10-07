Инвестпортфель Саратовской области превысил триллион рублей

В Саратовской области по итогам первого полугодия 2025 года наблюдается рост инвестиционных проектов. Портфель достиг 283 проектов на сумму более 1 трлн руб., увеличившись на 22,5% с начала года.

С 1 января 2025 года запущено 45 новых проектов на 28,8 млрд руб. Среди них строительство автоматизированного завода по производству комбикорма, маслоэкстракционного и мукомольного заводов, а также реконструкция производственных зданий для выпуска алюминиевых и полиамидных профилей.

В первом полугодии завершено 31 проект на 12,7 млрд руб., включая строительство Балаковского мясокомбината и создание производства буксовых подшипников. Лидерами по количеству проектов стали промышленное производство, транспортировка и хранение, а также сельское хозяйство.

Министерство инвестиционной политики продолжает работать с малыми проектами, реестр которых был создан в 2023 году. В реестре 464 проекта на 7,9 млрд руб., из которых почти половина в сельском хозяйстве. Министр Александр Марченко отметил, что малые проекты играют важную роль в развитии отдаленных районов. Планируется, что к концу 2025 года количество крупных проектов достигнет 290, а малых — более 500.

Никита Маркелов