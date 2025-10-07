Регулярное употребление блюд разных народов делает людей терпимее

Частое и разнообразное употребление блюд из кухонь разных народов способствует толерантности и снижает вероятность того, что человек будет воспринимать иммигрантов как «культурную и экономическую угрозу». К такому выводу пришли ученые из Бирмингемского и Мюнхенского университетов.

В исследовании приняли участие более 1 тыс. белых британцев. Ученые расспросили их, любят ли они блюда шести кухонь — индийской, турецкой, китайской, тайской, карибской и испанской — и как часто едят их. Также участникам исследования задали вопросы об отношении к иммигрантам из Африки, стран Карибского бассейна, Азии и других стран Европы, а также о том, насколько они поддерживают жесткие ограничения иммиграции, готовы ли голосовать за партии, выступающие за это, и т. д.

Авторы исследования пришли к выводу, что регулярное употребление блюд разных кухонь «положительно и существенно коррелирует» с отсутствием антииммигрантских настроений. Ученые отмечают, что, по их наблюдениям, дело не только в том, что люди, более открытые к другим культурам и готовые знакомиться с новыми кухнями, чаще положительно относятся к иммигрантам. Даже у людей, изначально не столь открытых, повышение терпимости «в значительной мере объяснялось расширением позитивного контакта с людьми других культур», а также созданием положительных ассоциаций с этими культурами из-за знакомства с их кухнями.

«Употребление пищи — это не только сенсорное удовольствие, но и точка символического входа в другую культуру. Этот сенсорный опыт может вызывать положительные эмоции, немного меняя отношение (к людям другой культуры.— “Ъ”)»,— говорится в исследовании.

Яна Рождественская