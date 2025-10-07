Путин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Нины Гуляевой

Президент России Владимир Путин направил соболезнования в связи со смертью народной артистки РСФСР Нины Гуляевой. Актриса умерла 3 октября в возрасте 94 лет. Текст послания главы государства зачитал народный артист РФ Авангард Леонтьев на церемонии прощания с госпожой Гуляевой в Московском художественном театре имени А. П. Чехова, передает ТАСС.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Многие годы своей жизни Нина Ивановна преданно служила в Московском художественном театре, его легендарной сцене, зрителям и творческим единомышленникам. Она мастерски владела профессией, играла ярко и талантливо»,— написал президент в послании.

Нина Гуляева была старейшей актрисой МХТ и посвятила театру более 70 лет творческой жизни. За это время она сыграла около 60 ролей. Первое появление на сцене театра произошло еще в годы обучения в Школе-студии МХАТ. Также актриса сотрудничала с Государственным театром наций, озвучивала Буратино и Чиполлино в одноименных мультфильмах.

После прощания в МХТ отпевание Нины Гуляевой пройдет в Храме Софии Премудрости Божией на Софийской набережной в Москве. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище, рядом с мужем.