Highlights cosmetics
Highlights cosmetics — бренд средств по уходу за волосами и стайлинга, основанный в апреле 2022 года в Москве. Это собственная разработка российской компании Laima Lux Group
В ассортименте — несколько линий для разного типа волос. Бестселлерами бренда Highlights cosmetics являются увлажняющий спрей для волос, шампунь против желтизны, термоактивный спрей для объема волос, сухой шампунь, воск для укладки, спреи-стайлинги. Ключевыми ингредиентами средств марки стали экстракты растений, морские водоросли, витамины и фитокератин.
Фото: Highlights cosmetics