В ассортименте — несколько линий для разного типа волос. Бестселлерами бренда Highlights cosmetics являются увлажняющий спрей для волос, шампунь против желтизны, термоактивный спрей для объема волос, сухой шампунь, воск для укладки, спреи-стайлинги. Ключевыми ингредиентами средств марки стали экстракты растений, морские водоросли, витамины и фитокератин.

