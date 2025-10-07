В Оренбуржье собрали более 1 млн тонн подсолнечника

В Оренбуржье собрано 61% площадей подсолнечника или 857,8 тыс. га. Об этом сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

По состоянию на 7 октября в регионе собрано 1,05 млн т семян при средней урожайности 12,3 ц/га. Больше всего подсолнечника собрано в Курманаевском районе — 83,4 тыс. т. В Бузулукском районе урожай масличной культуры составил 66,3 тыс. т, в Ташлинском — 61,8 тыс. т, в Новосергиевском — 61,7 тыс. т, а в Тоцком — 54 тыс. т.

Наивысшая средняя урожайность зафиксирована в Северном районе — 18,8 ц/га.

Андрей Сазонов