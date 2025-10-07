В мессенджере Мах появился цифровой ID для подтверждения соцстатуса и возраста

В мессенджере Мах появился Цифровой ID, благодаря которому можно подтвердить свое совершеннолетие, статус студента или многодетного родителя. Это специальный QR-код, который формируется на базе сведений из Госуслуг. Пока сервис работает в тестовом режиме, сообщает пресс-служба Правительства Пермского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Применять эту функцию можно в магазинах при покупке товаров с маркировкой 18+, в учреждениях культуры, для прохода на территорию колледжа или университета. Проверить QR-код могут сотрудники организаций, подключившихся к сервису. Им будет доступна только та информация, статус которой необходимо подтвердить. Другая персональная информация будет скрыта.

Для создания цифрового ID нужна биометрия в Единой биометрической системе (ЕБС). Для Цифрового ID используются проверенные средства информационной безопасности и криптозащиты. Данные пользователя с Госуслуг не передаются организациям. Использовать функцию не могут посторонние лица, так как для подтверждения статуса нужна ваша биометрия и обновляющийся QR-код.

Как отметили в Минцифры России, позже с этой биометрией можно будет получать другие услуги — например, оформить усиленную квалифицированную электронную подпись или зарегистрировать e-sim.

Мессенджер разработки VK в тестовом режиме работает с 1 марта. В июне президент Владимир Путин подписал закон о создании национального мессенджера. Max объединяет в себе возможности обмена сообщениями, цифровых гос­услуг, платежей. С целью защиты данных на платформе используется электронная подпись и прочие способы идентификации.