Авиакомпания Utair возобновила полеты из Краснодара в Сургут, сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар, входящего в холдинг «Аэродинамика». Первый рейс встретили традиционной водной аркой. На борту Boeing 737-800 прибыли 148 пассажиров, обратный вылет состоялся при загрузке 186 человек.

В аэропорту отметили, что высокий спрос на направление подтверждает устойчивый интерес жителей региона к полетам в города с развитой нефтегазовой промышленностью. Первому пассажиру, оформившему билет на новый рейс, вручили сертификат на посещение бизнес-зала, а всем вылетающим приготовили памятные подарки.

Полеты между Краснодаром и Сургутом будут выполняться дважды в неделю — по вторникам и пятницам. Информация о расписании размещена на сайте перевозчика.

Ранее, 29 сентября, Utair открыла рейс из Краснодара в Москву (аэропорт Внуково). Полеты выполняются по будням, а с началом зимней навигации станут ежедневными. В пресс-службе аэропорта сообщили, что маршрутная сеть воздушной гавани насчитывает 16 направлений, включая рейсы в Ереван, Стамбул и Москву, обслуживаемые несколькими авиакомпаниями. В ближайший месяц планируется расширение географии полетов.

Вячеслав Рыжков