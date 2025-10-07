В приазовских районах Кубани рождаемость за 10 лет сократилась в полтора раза

За последние десять лет рождаемость в Ейском, Приморско-Ахтарском, Славянском, Темрюкском и Щербиновском районах Краснодарского края упала в среднем в полтора раза. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на исследование Южного научного центра РАН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По расчетам ученых, к 2021 году на 1 тыс. жителей здесь приходилось от 6,6 до 8,8 новорожденных против 10–13 десять лет назад. Наибольший спад зафиксирован в Приморско-Ахтарском и Ейском районах.

Снижение рождаемости при высокой смертности обернулось устойчивой депопуляцией. В некоторых территориях число умерших стабильно превышает число родившихся в два раза. В Приморско-Ахтарском районе естественная убыль достигла 13,8 человека на тысячу жителей, в Ейском — 11,7, в Щербиновском — 12,1. В Темрюкском и Славянском районах, где показатели лучше, убыль за десятилетие выросла почти в девять раз.

Ключевым риском авторы исследования называют старение населения. В приазовских районах доля жителей старше трудоспособного возраста превышает 27%, тогда как по краю этот показатель составляет около 25%. Самыми «пожилыми» названы Ейский, Щербиновский и Приморско-Ахтарский районы.

По итогам расчетов ученые классифицировали все пять районов ниже среднего уровня демографической безопасности региона. Темрюкский и Славянский отнесены к зоне высокого уровня депопуляции и старения, а Приморско-Ахтарский, Ейский и Щербиновский — к зоне очень высокого уровня.

Анна Гречко