Коммерсантъ FM
Superbanka

Superbanka — бренд косметики, который в 2022 году основала журналистка Мария Командная при участии косметического химика Катерины Карповой

Каждое средство совмещает в себе несколько функций (питание, увлажнение, восстановление защитного барьера, антивозрастной эффект) за счет высокой концентрации активных ингредиентов — пептидов и церамидов. Бренд производится в Москве, среди бестселлеров — сыворотка для обезвоженной кожи, выпущенная совместно с актрисой Ириной Горбачевой, увлажняющий крем Ace of Base, тонизирующий крем Afterparty.

Фото: Superbanka

Фото: Superbanka

