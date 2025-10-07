Четыре человека пострадали в Белгородской области из-за атак ВСУ

В результате атак ВСУ в Белгородской области пострадали четыре мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Шебекинском округе на участке дороги Муром — Середа автомобиль подорвался на взрывном устройстве. Водитель самостоятельно обратился в городскую больницу №2 Белгорода. Ему диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. Он госпитализирован. Транспортное средство повреждено.

От удара дрона по грузовому автомобилю в районе села Мощеное Грайворонского округа пострадали три человека. Мирная жительница получила множественные осколочные ранения лица, рук и ног. У второго пострадавшего — баротравма и множественные осколочные ранения головы, руки и бедра. У третьего, предварительно, баротравма. Бойцы «Барс-Белгород» доставили раненых в Грайворонскую ЦРБ. Им оказали медпомощь, пациенты будут переведены в городскую больницу №2 Белгорода. Автомобиль поврежден.

Вчера в результате ракетного обстрела Белгорода погибли два энергетика, восстанавливавших электроснабжение после атаки ВСУ 5 октября.

Кабира Гасанова