На территории Туапсинского округа объявлена ракетная опасность

Ракетная опасность объявлена на территории Туапсинского округа. Об этом сообщил глава района Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба администрации Туапсе

Ранее, около 08:00, на территории Туапсе была объявлена беспилотная опасность. Тогда жителей муниципалитета призывали следовать правилам безопасности, оставаться дома и держаться подальше от окон и дверей.

Беспилотную опасность отменили в 11:26 мск, однако режим «Внимание» продолжал действовать.

UPD: ракетную опасность отменили в 14:46 мск.

Власти Туапсе призвали местных жителей не посещать в течение дня прибрежные зоны. Рыбаков также просят покинуть набережные, а родителей — оставить детей дома.

Алина Зорина