Воронежцы должны фонду капремонта 157,4 млн рублей

За девять месяцев 2025 года Фонд капитального ремонта Воронежской области (ФКР) подал в суд 6,9 тыс. исковых заявлений о взыскании задолженности с физических и юридических лиц на общую сумму 157,4 млн руб. Такие данные предоставили в самой организации.

6,8 тыс. заявлений о взыскании 115,9 млн руб. в сумме было подано к физлицам. К юрлицам с требованием возместить неуплаченные взносы совокупным объемом 41,5 млн руб. было направлено 90 исков.

В ФКР пояснили, что взыскание задолженности по взносам на сумму до 500 тыс. руб. осуществляется мировыми судьями в упрощенном порядке, а именно без вызова сторон.

С января по август жители Воронежской области накопили перед фондом капремонта 141,2 млн руб. долгов.

Кабира Гасанова