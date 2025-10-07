Жительница Новороссийска взыскивает со Сбербанка моральный вред

Жительница Новороссийска требует взыскать со Сбербанка моральный вред в сумме 50 тыс. руб. и признать незаконным списание денежных средств с номинального и социального счетов за период с 2020 по 2025 год. Также истица просит взыскать с ответчика в ее пользу судебную неустойку в размере 10 тыс. руб. за каждый день просрочки исполнения судебного решения. Соответствующее исковое заявление поступило в Октябрьский районный суд Новороссийска.

Исследовав материалы дела, Октябрьский райсуд направил его по подсудности в Гагаринский районный суд Москвы.

«Спорные правоотношения возникли между сторонами не в связи с заключенным между ними договором, а из обязанностей, возложенных на кредитные организации в соответствии со статьей 127 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”. С учетом вышеизложенного, данный спор не подпадает в сферу регулирования закона Российской Федерации “О защите прав потребителей”, и его подсудность должна определяться в соответствии со ст. 28 ГПК РФ, регулирующей общие правила о подсудности. В соответствии с этой статьей, иск к организации предъявляется в суд по адресу организации»,— говорится в решении Октябрьского райсуда.

Лия Пацан