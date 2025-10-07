Деньги, за которым не вернулись бывшие постояльцы СИЗО Новороссийска, отошли РФ

Октябрьский районный суд Новороссийска присудил Российской Федерации деньги, вернуться и забрать которые не хотят бывшие постояльцы городского следственного изолятора.

ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН по Кубани обратилось в суд, попросив признать денежные средств в размере 54 303 руб. 86 коп., принадлежащие бывшим заключенным, бесхозяйными и обратить в собственность государства. Всего речь идет о 12 бывших постояльцах новороссийского СИЗО.

Суд установил, что администрация следственного изолятора направляла по адресам подозреваемых, обвиняемых и осужденных информационные письма с просьбой забрать свои деньги, но те за по каким-то причинам не явились за ними.

Поскольку владельцы не заявили о своих правах на эти средства, суд решил, что имущество стало бесхозяйным, и определил их в доход РФ.

Михаил Волкодав