Пожилого астраханца будут судить за призывы к экстремизму

В Астрахани закончили расследование дела о публикации призывов к экстремизму в интернете (ч. 2 ст. 280 УК РФ). 7 октября соответствующий релиз опубликовала пресс-служба регионального УФСБ.

Обвиняемому 60 лет. Следствие выяснило, что астраханец негативно относится к специальной военной операции, а также является сторонником «националистических формирований». В Telegram горожанин якобы регулярно публиковал посты с призывами к экстремистской деятельности.

Следствие окончено. Дело передали в суд. Фигуранту грозит до пяти лет обязательных работ или лишения свободы.

Дарья Васенина