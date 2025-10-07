Итоги 2 сезона проекта Агропробег-«ЮГАГРО». Путь к урожаю
15 серий в эфире
Агропробег-«ЮГАГРО» — это проект об аграриях и для аграриев, созданный выставкой «ЮГАГРО» и бизнес-сообществом YugAgro Connect. Его цель — показать жизнь отечественного АПК такой, какая она есть, без глянца, и дать слово профессионалам своего дела, выбирающим рискованную, трудную, но такую интересную работу в поле.
Что удалось сделать во 2 сезоне?
- 15 серий — каждая с уникальной историей
- 5 съёмочных групп работали параллельно в разных регионах
- География — от Воронежа до Адыгеи
- 4 месяца интенсивной работы в полях и 10 000 км пройдено
Обсудили такие ключевые для отрасли темы, как: цифровой контроль — как технологии меняют АПК, падение рентабельности — реальные стратегии фермеров, кадровый голод — кто приходит в отрасль сегодня, образование в АПК — чему учат и что нужно на практике, импортозамещение — от семян до техники.
Главными героями стали: фермеры Никита Токмаков, Иван Бащев, Артем Белобрицкий, Олег Дудий и многие другие.
Почувствовать себя героем Агропробега можно будет и на выставке «ЮГАГРО 2025», где будет работать специальная тематическая фотозона.
Узнайте больше про Агропробег и смотрите все серии здесь.
