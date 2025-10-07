Итоги 2 сезона проекта Агропробег-«ЮГАГРО». Путь к урожаю

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: yugagro.org Фото: yugagro.org

Агропробег-«ЮГАГРО» — это проект об аграриях и для аграриев, созданный выставкой «ЮГАГРО» и бизнес-сообществом YugAgro Connect. Его цель — показать жизнь отечественного АПК такой, какая она есть, без глянца, и дать слово профессионалам своего дела, выбирающим рискованную, трудную, но такую интересную работу в поле.

Что удалось сделать во 2 сезоне?

15 серий — каждая с уникальной историей

5 съёмочных групп работали параллельно в разных регионах

География — от Воронежа до Адыгеи

4 месяца интенсивной работы в полях и 10 000 км пройдено

Обсудили такие ключевые для отрасли темы, как: цифровой контроль — как технологии меняют АПК, падение рентабельности — реальные стратегии фермеров, кадровый голод — кто приходит в отрасль сегодня, образование в АПК — чему учат и что нужно на практике, импортозамещение — от семян до техники.

Главными героями стали: фермеры Никита Токмаков, Иван Бащев, Артем Белобрицкий, Олег Дудий и многие другие.

Почувствовать себя героем Агропробега можно будет и на выставке «ЮГАГРО 2025», где будет работать специальная тематическая фотозона.

Узнайте больше про Агропробег и смотрите все серии здесь.

