Ученые димитровградского НИИАРа получили 1 млн рублей за альфа-эмиттеры

Молодые ученые димитровградского НИИ атомных реакторов (Ульяновская область) получили премию госкорпорации «Росатом» в области науки и инноваций в размере 1 млн руб. Об этом во вторник сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ульяновской области.

В облправительстве отмечают, что премия присуждена коллективу отделения радионуклидных источников и препаратов за создание производства короткоживущих альфа-эмиттеров медицинского назначения (радионуклиды, которые испускают альфа-частицы, имея малый период полураспада — от 0,4 до 15 секунд). Такие изотопы используются в ядерной медицине для радионуклидной терапии — метода лечения онкологических заболеваний, основанного на альфа-излучении. Эти препараты применяются для точечной терапии различных онкологических заболеваний — радиоизотоп с помощью активных молекул доставляется непосредственно к клетке опухоли. Первые партии препарата уже поставляли в Федеральный научно-клинический центр медицинской радиологии и онкологии в Димитровграде, сейчас продукция востребована и в России, и за рубежом.

Андрей Васильев, Ульяновск