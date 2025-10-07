«Яндекс Драйв» запустил каршеринг в Нижнем Новгороде

Каршеринг «Яндекс Драйв» с 7 октября запустился в Нижнем Новгороде. По данным компании, сейчас в городе можно арендовать 200 автомобилей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Зона работы сервиса охватывает Нижний Новгород, включая аэропорт «Чкалов», Бор и другие пригороды. Арендовать машины могут пользователи старше 18 лет с водительским удостоверением категории «В».

Нижний Новгород стал двенадцатым городом, где работает сервис Яндекс Драйв. Он запустился по франшизе.

Как писал «Ъ-Приволжье», также в Нижнем Новгороде работает каршеринг от компаний «Делимобиль» и «Ситидрайв».

Андрей Репин