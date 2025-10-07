В парке «Ривьера» в Сочи откроют фуд-холл с детским центром

В сочинском парке «Ривьера» в 2025 году откроют трехэтажный фуд-холл площадью около 3 тыс. кв. м с гастрономическим кластером и детским развлекательным комплексом. Об этом пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на регионального директора департамента торговой недвижимости NF Group Евгению Хакбердиеву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Объект построят как отдельное здание, которое станет семейным центром. Первый этаж займет гастрономический кластер с баром и сценой. На втором и третьем разместится детский развлекательный комплекс с игровыми зонами и анимацией. В здании планируют открыть около 12 ресторанных концепций.

NF Group оценивает рынок фуд-холлов на юге России как далекий от насыщения. Компания намерена до 2026 года запустить похожие проекты в Сочи и Ростове-на-Дону.

К концу 2025 года в России может появиться 34 фуд-холла — на 21 больше, чем годом ранее, прогнозирует NF Group. Аналогичную динамику наблюдают в Nikoliers, пишет «Ъ». Запуск такого количества объектов может стать рекордным. С января по август этого года в стране открылось 11 проектов: семь в Москве и Подмосковье, остальные в Санкт-Петербурге, Казани, Красноярске и Чебоксарах, следует из исследования NF Group.

Алина Зорина