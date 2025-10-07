Сочинцу вернули сына, которого мать прятала в арзамасском монастыре

Жителю Сочи судебные приставы вернули восьмилетнего сына, которого его мать скрывала на территории монастыря в Арзамасском округе Нижегородской области. Как сообщили в региональном управлении ФССП, женщина находилась в федеральном розыске по статье 156 УК РФ о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и в течение длительного времени меняла место жительства, перемещаясь между регионами.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Ребенка вместе с матерью обнаружили в одном из монастырей под Арзамасом после того, как в территориальный отдел поступила информация о его местонахождении. Мальчика временно поместили в социальное учреждение, откуда на следующий день его забрал отец.

Мать задержана сотрудниками полиции, уточнили в ведомстве.

Вячеслав Рыжков