В Ростове-на-Дону задержали перевозчика запрещенных психотропных веществ

В Ростове-на-Дону полицейские задержали подозреваемого в перевозке запрещенных психотропных веществ. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фигуранта дела на автомобиле Peugeot 407 остановили сотрудники ДПС на улице Беляева в столице региона. Машиной управлял 38-летний мужчина, который имел явные признаки наркотического опьянения. Внимание полицейских привлек также полиэтиленовый пакет в салоне автомобиля с веществом бело-желтого цвета. Экспертиза показала, что изъятое является психотропным веществом общей массой чуть более 1 гр.

Константин Соловьев