В Краснодаре возбуждено уголовное дело из-за нападения собаки на ребенка

Уголовное дело в связи с нападением бездомной собаки на ребенка возбуждено в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Накануне в социальных сетях была опубликована информация о том, что рядом с одним из жилищных комплексов Краснодара на улице Старокубанской на несовершеннолетнюю девочку напала бродячая собака и укусила ее. Отмечается, что ранее стая бездомных собак также нападала на местных жителей района.

Следственным отделом по Центральному округу Краснодара СКР по региону было возбуждено уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ). Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ход расследования поставлен руководителем краевого ведомства Андреем Масловым на контроль.

Алина Зорина