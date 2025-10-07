Зарубежные СМИ: Как решение о Нацгвардии спровоцировало раскол в США?

Власти Иллинойса подали иск против администрации Трампа, требуя немедленно остановить ввод Нацгвардии. Ранее подобные требования высказали Орегон и Калифорния. Там считают, что развертывание этих войск на их территории незаконно и опасно. СМИ обращают внимание, что Белый дом расширил свою кампанию уже и на так называемые красные штаты, традиционно поддерживающие республиканцев. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Во время, пока иск штата рассматривается в суде, из Техаса в Чикаго уже выдвинулись 300 солдат Нацгвардии. В третий по величине город страны 6 октября их направил Дональд Трамп. Утвержденный им срок размещения — 60 дней. Reuters напоминает, что там уже находятся силы погранично-таможенной службы. Губернатор штата Иллинойс Джей Притцкер заявил, что прибывшие силовики вооружены, они пугают местных жителей. В схожей ситуации оказался и Портленд, крупнейший город в Орегоне. Штату удалось добиться в суде временного запрета для администрации Трампа посылать туда войска Нацгвардии. Иллинойс пошел по тому же пути.

CNN пишет о глобальном внутреннем расколе, который спровоцировало это перемещение войск. Приход Нацгвардии в штаты, невзирая на протесты местных властей, воспринимается не только как угроза свободе. Это еще и расширяет пропасть между политическими силами страны. Силовики идут из «красных» территорий, таких как Техас, в «синие» города демократов. Так Трамп усиливает враждебность между сторонниками двух партий. Судебные разбирательства вызывают раздражение у главы Белого дома, отмечают эксперты телеканала. Он предупредил, что при необходимости готов воспользоваться редко применяемым Законом о мятеже 1807-го. Документ позволяет президенту вводить вооруженные силы в случае внутренних беспорядков. Трамп не исключил такого сценария, если губернаторы и судьи будут мешать обеспечивать безопасность населения штатов силами Нацгвардии.

Начиная с июня, Вашингтон отправил или пообещал отправить войска почти в десяток американских городов, напоминает The Washington Post. Все их возглавляют демократы. Администрация Белого дома утверждает, что военные необходимы для борьбы с преступностью и депортации нелегальных мигрантов. Никогда прежде Нацгвардия не использовалась для таких целей. Обычно бойцы занимаются ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, таких как штормы или пожары. Усилия президента могут повлиять на боеготовность, моральный дух силовиков, а также навредить репутации армии. Простые жители перестали доверять правоохранительным органам. Появление миграционных агентов и полиции теперь сеет страх в американских городах, заключает издание.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".