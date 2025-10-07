Десять поселков в Новошахтинске остались без воды из-за порыва

В Новошахтинске десять поселков остались без водоснабжения из-за порыва на водоводе на улице Налбалдяна. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации госпожи Пшеничной, насосные станции «Полевая» и «Западная» остановились из-за аварии. Без воды остались поселки Западный, Радио, Несветаевский, Горького, Самбек, Новомихайловка, первое и второе отделения 6-го Совхоза, ЖБК, Красный и Новая Соколовка.

После завершения ремонтных работ специалисты проведут опрессовку водовода и наполнение резервуаров.

Константин Соловьев