В Гатчинском районе задержали подозреваемых в похищении и избиении местного жителя

Полиция задержала двух человек по подозрению в похищении и избиении жителя Гатчинского района Ленобласти. Об этом сообщили 7 октября в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Накануне вечером в правоохранительные органы обратился 46-летний житель поселка Суйда и рассказал, что за несколько часов до этого рядом с ним притормозил автомобиль, откуда вышли двое, связали ему руки и бросили в багажник.

После этого потерпевшего отвезли в соседнее садоводческое товарищество и избили. При осмотре у него зафиксировали переломы ребер и носа, а также множественные гематомы.

Через несколько часов в Гатчине задержали двух 34-летних подозреваемых, которые заявили полицейским, что хотели «проучить» потерпевшего за оскорбление родственницы одного из них. По факту случившегося возбуждено дело по статье о похищении человека (ч. 2 ст. 126 УК).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербуржца осудили на 16 лет за похищение людей и вымогательство 400 млн рублей.

Артемий Чулков