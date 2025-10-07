Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ростовской области в сентябре без вести пропали 113 человек

В сентябре без вести пропали 113 жителей Ростовской области. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Фото: Александр Сайганов, Коммерсантъ

Фото: Александр Сайганов, Коммерсантъ

Найти живыми добровольцам удалось 74 человек, еще четверых обнаружили погибшими. О том, где находятся еще 16 жителей региона, информации нет. Личности троих из них уже установили, и поиски продолжаются.

В ходе розыскной работы удалось восстановить связь родственников с пятерыми пропавшими, поиски еще одного человека продолжаются. Два человека вернулись домой. Вместе с тем, восемь заявок остались неподтвержденными — заявители перестали выходить на связь.

Мария Хоперская

Новости компаний Все