В Ростовской области в сентябре без вести пропали 113 человек

В сентябре без вести пропали 113 жителей Ростовской области. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Сайганов, Коммерсантъ Фото: Александр Сайганов, Коммерсантъ

Найти живыми добровольцам удалось 74 человек, еще четверых обнаружили погибшими. О том, где находятся еще 16 жителей региона, информации нет. Личности троих из них уже установили, и поиски продолжаются.

В ходе розыскной работы удалось восстановить связь родственников с пятерыми пропавшими, поиски еще одного человека продолжаются. Два человека вернулись домой. Вместе с тем, восемь заявок остались неподтвержденными — заявители перестали выходить на связь.

Мария Хоперская