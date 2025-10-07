В Ростовской области в сентябре без вести пропали 113 человек
В сентябре без вести пропали 113 жителей Ростовской области. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
Фото: Александр Сайганов, Коммерсантъ
Найти живыми добровольцам удалось 74 человек, еще четверых обнаружили погибшими. О том, где находятся еще 16 жителей региона, информации нет. Личности троих из них уже установили, и поиски продолжаются.
В ходе розыскной работы удалось восстановить связь родственников с пятерыми пропавшими, поиски еще одного человека продолжаются. Два человека вернулись домой. Вместе с тем, восемь заявок остались неподтвержденными — заявители перестали выходить на связь.