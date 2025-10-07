На Дону врачи спасли жизнь пациенту с запущенным отитом и сепсисом

Врачи Ростовской областной клинической больницы спасли 19-летнего жителя Кашарского района, который попал в реанимацию с тяжелыми осложнениями хронического отита, сепсиса и гнойной пневмонии, после того как отложил рекомендованную операцию на среднем ухе. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

За месяц до экстренной госпитализации молодому человеку предложили провести хирургическое вмешательство, но он решил повременить. В результате состояние резко пациента ухудшилось: его доставили в больницу с высокой температурой и серьезными осложнениями. Хронический гнойный отит и холестеатома разрушили височную кость, вызвали абсцесс, флегмону шеи и тромбоз венозных синусов. На фоне сепсиса развилась гнойная пневмония.

Команда врачей РОКБ провела две операции — на среднем ухе и шее. После пациент проходил длительный курс интенсивной терапии, а в лечении участвовали около десяти специалистов разных направлений.

Врачи отмечают, что даже незначительный шум в ушах или выделения из уха — повод для осмотра специалиста.

Константин Соловьев