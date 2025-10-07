Индустриальный парк Ставрополя вырастет на 40% в 2026 году

Расширение индустриального парка «Мастер» в Ставрополе получило федеральное финансирование и в 2026 году увеличится на 80 тыс. кв. м, что составит 40% к нынешней площади, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заместителя министра энергетики, промышленности и связи края Григория Мельникова.

Новые производственные и складские помещения займут участок, примыкающий к нынешним 28 гектарам. Сейчас на территории парка действует более 200 тыс. кв. м инфраструктуры, загрузка предприятий-резидентов достигла 100%, свободных площадей нет.

После завершения строительства в 2026 году планируется привлечь не менее 12 новых компаний. Парк работает с 2016 года, в 2024 году его резиденты получили совокупный доход в 130 млрд руб.

Ранее власти заявляли о расширении «Мастера» на 40 тыс. кв. м в 2024 году, что дало прирост площади на 20%.

Станислав Маслаков