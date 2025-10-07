В аэропортах Сочи и Геленджика сняты ограничения на полеты

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Сочи и Геленджика. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. Они были введены около 07:30 мск.

На запасные аэродромы ушли 12 самолетов, направлявшихся в Сочи. На вылет из города-курорта задержан 21 рейс.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет»,— говорится в сообщении.

Алина Зорина