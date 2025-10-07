Суд взыскал 1,3 млрд рублей с экс-директора добывающей компании в РСО-Алания

Суд в Северной Осетии привлек бывшего гендиректора ООО «Прогресс» Султана Рахмаева к субсидиарной ответственности на 1,3 млрд руб. Информация появилась в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Компания занималась разработкой гравийных и песчаных карьеров. Рахмаев руководил обществом с сентября 2016-го по декабрь 2019 года, после чего стал ликвидатором предприятия.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Прогресс» зарегистрировано в 2004 году в городе Ардон (Северная Осетия - Алания). Основной вид деятельности — разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина. Убыток предприятия за 2024 год составил 4,1 млн руб. Уставный капитал компании — 20 тыс. руб. Учредитель общества — Анзор Бетельгериев (100% УК).

Арбитражный управляющий Татьяна Гуляева требовала привлечь к субсидиарной ответственности на ту же сумму еще одного фигуранта — Владимира Плиева. Суд отказал в удовлетворении этого требования.

Московский Индустриальный банк через свой операционный офис во Владикавказе подал заявление о банкротстве ООО «Прогресс» из-за долга в 90,6 млн руб, не погашенного более трех месяцев. Задолженность возникла по кредитному договору от 12 июля 2013 года.

По данным на 15 ноября 2019 года, долг составлял 90,6 млн рублей: 62,7 млн руб. — просроченный основной долг, 26,3 млн руб. — непогашенные проценты, более 1,2 млн руб. — пени. Требования банка были обеспечены залогом недвижимости, транспорта и оборудования по договорам от мая 2015 года.

В декабре 2019 года суд признал ООО «Прогресс» банкротом.

Тат Гаспарян